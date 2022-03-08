/684253/فاضل-تكة-إنطلاق-تصويت-الجمهور-لمتسابقي-برنامج-الدوم

بدأت مسيرة متسابقي برنامج الدوم نحو الشهرة والتألق تقترب، وذلك بعدما انطلقت مرحلة تصويت الجمهور للمواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة والتي تعرف بمرحلة «المفتاح الذهبي»، ليتأهل الأعلى تصويتا إلى المرحلة النهائية.

دوت الخليج يرصد انطلاق تصويت الجمهور لمتسابقي برنامج الدوم لتأهيلهم للمرحلة النهائية

وكان قد تأهل ١٠ مشتركين وهم يمنى حسني رقم 116 من الإسكندرية، ورحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة، وفارس مصطفى رقم 120 من الأقصر، كروان رقم 119 من القاهرة، آية البحيري رقم 118 من البحيرة، من فئة الغناء.

أما عن الخمس الآخرين، فكانوا نادين خالد رقم 2016 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من الإسكندرية، ومادونا هاني رقم 219 من أسيوط، ومريم مصطفى رقم 220 من القاهرة، ويوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد، من فئة التمثيل.

كيفية التصويت للمتسابقين

ويمكنك التصويت للمتسابقين من خلال إرسال رسالة برقم المتسابق على رقم 4050، أو من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

موعد عرض برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

انطلاقة برنامج الدوم

وكانت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

وتستكمل الحلقات المقبلة تأهل المواهب للمرحلة الثالثة من برنامج الدوم والتي تعد النهائية، في مزيد من المنافسات بين المتسابقين.