/684250/موسيماني-أحتاج-أن-أكمل-عامين-مع-النادي-الأهلي-للتحول-إلى-ماكينات

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن طموحاته مع نسر المارد الأحمر، في القوت القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث موسيماني عن بعض اللاعبين في مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة دون رد.

تصريحات بيتسو موسيماني بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال: "أقود الأهلي منذ 15 شهرًا فقط، أمتلك جهاز فني وإداري على مستوي عالي، يعلمون جيدًا ثقافة اللاعب والدوري المصري، ويمدونني بالكثير من المعلومات التي تساعدنا كفريق عمل، وبالتأكيد اكتسبت خبرات كبيرة بخصوص البطولات المصرية لكنني لازلت في مرحلة الاستكشاف".

وواصل: "رمضان صبحي لاعب جيد جدا ونقطة ضعفة الوحيدة أنه لا يدافع، لكنه خطير دائما عندنا تكون الكرة في قدمه".

وأضاف: "لا أعلم مدى إصابة محمد هاني، وحمدي فتحي غادر بسبب شعوره بالإجهاد وليس لأسباب فنية".

وزاد: "أحتاج أن أكمل عامين مع الأهلي حتى أقف تمامًا على شكل الفريق وطرق اللعب المناسبة، مثلما حدث مع صنداونز في فترتي الأخيرة معهم كنا كالماكينات كل منا يعلم دوره وواجباته وجميع اللاعبين كانوا مثل الأجزاء التي تُسير الماكينة بشكل مثالي".

وأردف: "في حال أكملت عامين مع الفريق سيحفظ اللاعبون طريقة لعبنا بشكل نموذجي، وسيعلمون المطلوب منهم في كل الأحوال وتحت أي ظرف، مثلما فعلت مع صنداونز".

واختتم: "نمتلك بدائل في كل المراكز عدا مركز الرسط المدافع".

تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

تشكيلة بيراميدز أمام الأهلي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي.