/684249/موسيماني-هدفنا-واضح-وهو-الحصول-على-الدوري-كل-موسم

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز على بيراميدز في لقاء اليوم وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف: "بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي لم أستطع الفوز عليه منذ تدريبي للأهلي، ولقائتنا السابقة معه مرت بأحداث غريبة، مرة تعرض السولية للطرد، ومرة أخرى تعادلوا بخطأ الشناوي في أخر دقيقة".

تصريحات موسيماني

وزاد: "مباراة اليوم حققنا الفوز رغم صعوبة المباراة التي لا أعلم سببها، ولكن في الأخير نحن انتصرنا، فنحن حققنا فوز مقنع على منافس قوي، لأنه يمتلك مدرب جيد ولاعبين على مستوي مميز".

وأكمل: "الفوز على بيراميدز يعطينا دفعة قوية قبل مباراة صنداونز المهمة في دوري أبطال أفريقيا، التي نريد من خلالها تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار: "نسعى لتحقيق الفوز على صنداونز في عقر داره بجنوب أفريقيا، فحققنا الفوز على بيراميدز وقبله المريخ السوداني، لذا لا مانع من الانتصار على بطل جنوب إفريقيا في ملعبه لأننا الأهلي".

وأختتم قائلاً: "نحن الأهلي ويجب أن نفرض نتائجنا على الجميع، وهدفنا واضح وصريح وهو الحصول على لقب الدوري هذا المسم وكل موسم".

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.