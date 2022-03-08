مسلسلات شهر رمضان 2022.. بالجلباب أبطال «جزيرة غمام» يتألقون في البوستر الدعائي

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طرح الفنان فتحي عبد الوهاب البوستر التشويقي لمسلسل «جزيرة غمام»، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، ويخوض بطولته نخبة من نجوم الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

دوت الخليج يرصد تفاصيل البوستر الدعائي لمسلسل جزيرة غمام في رمضان 2022

وظهر أبطال مسلسل «جزيرة غمام» خلال البوستر الدعائي للعمل بجلاليب، وهو الزي الصعيدي المناسب مع أحداث المسلسل الذي يدور في أجواء صعيدية تميزه عن باقي الأعمال الدرامية الأخري وذلك في مطلع القرن الماضي أي قبل ما يزيد عن 100 عام.

أبطال مسلسل جزيره غمام

ويسيطر على العمل حالة من الإثارة والغموض بجانب ظهور كوكبة كبيرة من نجوم الفن مثل أحمد أمين، وطارق لطفي، ووفاء عامر، وفتحي عبد الوهاب، ورياض الخولي، وعبدالعزيز مخيون، وآخرين.

ويتولى إخراج العمل حسين المنباوي ومن تأليف عبد الرحيم كمال، والإنتاج لـ سينرجي، ومقرر عرض المسلسل عبر أكثر من قناة فضائية ومنصة رقمية مثل: "الحياة"، و"واتش ات"، و"منصتي"، و"شاهد"، ومن المقرر أن يحقق نجاحا بالغا خلال فترة عرضه كعادة اعمال الفنان طارق لطفي.

التعاون الثاني لفتحي عبد الوهاب وطارق لطفي في رمضان

ويعد «جزيرة غمام»، هي التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2».

مسلسل القاهرة كابول في رمضان 2021

مسلسل «القاهرة كابول» رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وينقل مسلسل «القاهرة كابول» صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة.