ريم مصطفى تبعث برسالة لنساء العالم: "تألقن وأشرقن ليس اليوم فقط بل دائمًا"

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خاطبت الفنان ريم مصطفى نساء العالم أجمع في اليوم العالمي للمرأة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتتألق كل سيدة وتشرق في كل يوم من أيام حياتها ليس في اليوم العالمي للمرأة فقط.

دوت الخليج ينقل لكم رسالة ريم مصطفى لنساء العالم في اليوم العالمي للمرأة

ريم مصطفى في اليوم العالمي للمرأة توجه رسالة لكل سيدة

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها وهي بلوك بسيط وبلوزة بيضاء، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة ما معناه: "إلى كل النساء القويات المذهلات في العالم تألقن وأشرقن ليس اليوم فقط بل كل يوم.. يوم مرأة عالمي سعيد"، في دعوى صريحة لكل سيدة وفتاة أن تبدأ الإهتمام بنفسها وحبها من اليوم، لكي تظل دائمًا مشرقة ومحبة للحياة.

تفاعل الجمهور مع رسالة ريم مصطفى في اليوم العالمي للمرأة

علق الجمهور ومتابعي حساب ريم مصطفى الرسمي على إنستجرام، وتفاعلوا مع البوست التي نشرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فقال أحدهم:"أجمل فتاة في العالم.. يوم مرأة سعيد"، وقال آخر: "الجمال ليس تفاصيل وملامح الجمال في الاصل جمال الروح والنفس الطيبة عشان كدا بنحبك يا ريم"، كما شاركت إحدى معجبيها وقالت: " احلى ريم في الدنيا".

ريم مصطفى في مسلسل Suits بالعربي

في سياق آخر، تشارك الفنانة ريم مصطفى في بطولة مسلسل Suits المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، وتشار ريم مصطفى البطولة مع مجموعة متألقة من نجوم الدراما الشباب في مصر خلال الفترة الماضية، وهم: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين وتارا عماد، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل دوبامين أول بطولة مطلقة للنجمة ريم مصطفى

تستمر ريم مصطفى في تصوير مسلسل دوبامين، وهو أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية، حيث شاركت النجم أحمد العوضي فيما قبل بطولة مسلسل شديد الخطورة الذي كان يعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك ريم مصطفى في بطولة مسلسل دوبامين محمد كيلاني، بسنت شوقي، مروان يونس وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.