موسيماني: ثلاثية بيراميدز تؤكد رغبة الأهلي فى استعادة الدوري

أبدى موسيماني سعادته بالفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهم اليوم الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري ، موضحاً أنه كان من المهم أن يفوز المارد الاحمر على بيراميدز قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وتابع موسيماني: أول مرة نفوز على بيراميدز ..هذه ثالث مرة ألعب مع بيراميدز ..لم ننجح في الفوز خلال اول مباراتين قبل ان نفوز الليلة.

وواصل : المباراة كانت صعبة ..تسيدنا اللقاء في البداية، وأعتقد أن فوز الاهلي اليوم على بيراميدز كان مقنع.. بيراميدز فريق قوي ويقوده مدرب كبير لكننا كننا أذكى اليوم.

وواصل: لعبنا ب 3 أشكال امام بيراميدز ..4/2/3/1 ثم 4/3/3 ثم 3/4/3 ونجحنا من خلال أخر شكل في تسجيل هدفين لتنتهي المباراة بالفوز بالثلاثة.

واكد موسيماني ان الاهلي كان "اذكى وأشطر" من بيراميدز ، مشيرا إلى أن الاهلي استحق الفوز على بيراميدز وهذا الفوز مهم جدا قبل السفر الى بيراميدز

وقال موسيماني أن الاهلي يخوض مباريات كبيرة دائما وبها شد عصبي لكننا لازم نكسب في اي مباراة.

قال موسيماني انه لا يمكن ان ينسب الفوز لنفسه ولن يقول ما قاله لهم بين شوطي المباراة لان هذا الفوز يرجع للاعبين في المقام الاول بسبب تركيزهم وحماسهم واصرارهم.

وقال المدير الفني للاهلي ان لاعبي الفريق لديهم تركيز هذا الموسم لتحقيق بطولة الدوري ، بدليل أن الاهلي فاز على المقاصة بالاربعة ثم على فاركو بالاربعة واخيرا على بيراميدز بثلاثية نظيفة وهي نتائج كبيرة.

وأكد موسيماني أنه يعمل في الاهلي منذ نحو 15 شهراً ويتعلم كل يوم الكثير عن الكرة المصرية وتعلم خبرات لكن هذا لأنه يعمل مع جهاز معاون متعاون للغاية في ظل دعم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان مدرب الفريق له.