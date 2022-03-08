مايا مرسى: العصر الحالى شهد تحولا كبيرا للمرأة المصرية وأننا الآن نرى...

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة أننا الآن نرى المرأة على منصة القضاء، لافتة إلى أنه يتم تمكينها فى كافة المجالات والقطاعات، موضحة أنه لدينا أكثر من 200 نائبة فى مجلس النواب والشيوخ، وأن هذا الأمر غير مسبوق.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، أن العصر الحالى شهد تحولا كبيرا للمرأة المصرية.

وأكدت إصدار قوانين وتشريعات كثيرة تتعلق بالمرأة المصرية، لافتة أن إلى المجلس مستمر فى العمل على خدمة المرأة المصرية على أحسن مستوى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يوفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة