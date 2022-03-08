سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالتطور المحرز فى مجال تمكين المرأة بمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير، اليوم الثلاثاء، خلال الحفل الذى أقامته سفارة فرنسا بالقاهرة والمعهد الفرنسى بمصر بمقر المعهد بالمنيرة بمناسبة يوم المرأة العالمى وذلك تحت شعار " النسوية والحفاظ على البيئة".

وقال السفير الفرنسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاح العديد من الفرص لتمكين المرأة بما فى ذلك توليها مناصب قيادية مختلفة، وأضاف أن النسوية المرتبطة بالبيئة ستكون النسوية الجديدة التى ستنتشر فى العالم.. مشددا على أن المساواة بين الرجل والمرأة تعتبر أحد أهم الحقوق.

كما أعرب السفير عن تقديره للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى للجهود المبذولة فى مجال الحفاظ على حقوق المرأة.

وتضمن الاحتفال الذى نظمه المعهد الفرنسى بالمنيرة عقد مائدة مستديرة حول موضوع "النسوية والحفاظ على البيئة" بمشاركة نهاد أبو القمصان، مستشار النوع الاجتماعى والتنمية، محامية بالنقض، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وراجية الجرزاوى، مسئول ملف العدالة البيئية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وميريم بهافو، باحثة فى الفلسفة النسوية وناشطة فى المجال البيئى، وإيناس حمدى، مستشار النوع الاجتماعى بمؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان الدولية للتنمية (مؤسسة تعمل فى مجالات تمكين المرأة، الشمول الاقتصادى، الزراعة والأمن الغذائى، والاستدامة البيئية بمحافظة اسوان).

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، نظم فرع المعهد الفرنسى فى مصر الجديدة أيضًا ندوة حول "النسوية والبيئة" بالإضافة إلى معرض مخصص للمنتجات الطبيعية والعضوية الصديقة للبيئة من صنع النساء.