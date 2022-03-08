عاجل- مصر والسعودية يؤكدان دعمهما لجهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله

جدة - نرمين السيد - وعبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وجهودهما المشتركة فى إطار عمل المركز الدولى لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار فى أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية فى أفغانستان.

أكدا أهمية التعامل بشكل جدى وفعال مع الملف النووى والصاروخى لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأشار الجانبان إلى أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وشددا على أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.