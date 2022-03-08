عاجل- سحب منخفضة وأمطار.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا.





وأضافت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية. ومن المتوقع، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

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