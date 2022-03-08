عاجل- مصر والسعودية يؤكدان رفض أى محاولات للتدخل فى شؤون الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وأكد الجانبان أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وشددا على أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.

وشدد بيان مصر والسعودية، على رفض أى محاولات لأطراف إقليمية للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقى والمذهبى، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما فى هذا الصدد.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدى لأى تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية فى تهديد الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضى عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا فى المجال العسكرى وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وفى الشأن اليمنى؛ أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن الدولى رقم (2216).

ونوه الجانب المصرى بمبادرة المملكة العربية السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى الشقيق، ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولى القرار (2624) لعام 2022م الذى صنف فيه مليشيا الحوثى جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثى الإرهابية، كما أشاد الجانبان فى الوقت ذاته بالدور الكبير الذى يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى الشقيق.

وفى الشأن العراقى، أعرب الجانبان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر فى مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية.

وفى الشأن السودانى، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية وبما يسهم فى الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، والتنويه بدور الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونى تامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية، وحماية وحدة الصف بين جميع مكوناته وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء.

وفى الشأن اللبنانى أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضى اللبنانية وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون لبنان منطلقا لأى أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التى تزعزع أمن واستقرار المنطقة وأن لا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات.

وفى الشأن السورى، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسى للأزمة فى سوريا يحقق تطلعات الشعب السورى ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية فى الشأن السورى التى تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعى، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممى الخاص بسوريا.

وفى الشأن الليبى، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى (ليبى ليبى)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أى إملاءات أو تدخلات خارجية. وأكد الطرفان أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وثمنا فى هذا السياق إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبى الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابى عليها. كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فى مدى زمنى محدد تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى. كما أكدا ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة فى عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.