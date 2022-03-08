عاجل- السعودية تؤكد دعمها لأمن مصر المائى

جدة - نرمين السيد - وشدد الجانب السعودى على دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، كما يحث إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.

وعبر الجانب المصرى عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى، كما أكد الجانب المصرى رفضه أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وأكد الجانبان أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وشددا على أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.