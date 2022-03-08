جدة - نرمين السيد - وشدد الجانب السعودى على دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، كما يحث إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.
وعبر الجانب المصرى عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى، كما أكد الجانب المصرى رفضه أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
وأكد الجانبان أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وشددا على أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السعودية تؤكد دعمها لأمن مصر المائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.