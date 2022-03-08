عاجل - الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للسعودية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى، اليوم الثلاثاء، ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وذلك خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، وبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.