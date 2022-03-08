عاجل- مصر والسعودية يؤكدان دعمهما لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وشدد البيان على مواصلة دعم مصر والسعودية لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.

وأكد الجانبان أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وشددا على أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.

وفى الشأن السياسى «أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات فى كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى البلدين الشقيقين والمنطقة».

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، كما أكدا أهمية العمل العربى المشترك ودور جامعة الدول العربى فى إطار تدعيم آليات العمل العربى المشترك وفى حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولى.