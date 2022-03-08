/684243/بعنوان-ڤاكسين-علي-ويزي-يطرح-تراك-جديد-على-يوتيوب

طرح مغني الراب الشهير علي ويزي تراك جديد على قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» والذي كان تحت اسم «ڤاكسين» ومن المتوقع أن تتصدر التريند خلال الأيام القليلة الماضية، نظرًا لتميز علي ويزي عن غيره من نجوم الراب.

دوت الخليج

مغني الراب علي ويزي

اشتهر علي ويزي بـ اللون المختلف له عن غيرة من نجوم مجال الراب، وله العديد من التراكات التي حققت مشاهدات عالية، ومنها: متجريش- بالتعاون مع مولوتوف، بوسايدن، معقب، على العادي، وغيرها من التراكات التي حققت آلاف المشاهدات.

كلمات تراك «ڤاكسين» لـ علي ويزي

الشجر بينزف الدم في الجدر الناس مش هتسلك، محدش هيحل الحب فيه كدب، الوهم بيشد والواقع في سباق ويا قلبي والفكر محدش هيحس وكله هيمل كل النظرات في عنيكو فيها غل كل العبارات ما بينا كانت سم كل واحد واخد جنب وعايش حلم

محتاج فدان عشان أظبط المزاج محتاج جرام عشان أظبط الميزان الإكتئاب بياكل فيا تمام بقينا أصحاب وبزعل لو مرة غاب محتاج فدان عشان أظبط المزاج محتاج جرام عشان أظبط الميزان الإكتئاب بياكل فيا تمام بقينا أصحاب وبزعل لو مرة غاب

الدنيا ماشية معايا عكسي أبيض وإسود زي التاكسي ‫الذكريات في الـ Backseat ‫في حبك واخد أنا الـ Vaccine الدنيا ماشية معايا عكسي أبيض وإسود زي التاكسي ‫الذكريات في الـ Backseat ‫في حبك واخد أنا الـ Vaccine محتاج فدان عشان أظبط المزاج محتاج جرام عشان أظبط الميزان الإكتئاب بياكل فيا تمام بقينا أصحاب وبزعل لو مرة غاب

هفضل ثابت مهما يحصل هفضل ثابت الدنيا معافرة وأنا معاند كل أحلامي في لحظة تاهت الحب جالي وأنا فاقد مش عايز أشوفك، عايز أنساكي كلهم زيك إستنساخك مش عايز أعيش ده تاني معاكي

الدنيا ماشية معايا عكسي أبيض وإسود زي التاكسي ‫الذكريات في الـ Backseat ‫في حبك واخد أنا الـ Vaccine الدنيا ماشية معايا عكسي أبيض وإسود زي التاكسي ‫الذكريات في الـ Backseat ‫في حبك واخد أنا الـ Vaccine

محتاج فدان عشان أظبط المزاج محتاج جرام عشان أظبط الميزان الإكتئاب بياكل فيا تمام بقينا أصحاب وبزعل لو مرة غاب