/684239/نظام-العناية-يدعو-للفخر-نبيل-الحلفاوي-يشيد-برعاية-مستشفى-العجوزة-لزوجته

توجه الفنان نبيل الحلفاوي بالشكر لطاقم أطباء مستشفى العجوز، بعد قيامهم بالاجراءات العلاجية اللازمة لزوجته، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهم يقيمون بدورهم على أكمل وجه.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان نبيل الحلفاوي لطاقم أطباء مستشفى العجوزة بعد قيامهم برعاية زوجته

وكتبت نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «جزيل الشكر والتقدير للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة والدكتور محمد توفيق وطاقم الأطباء والتمريض.. زوجتي high risk مع كورونا؛ لإصابتها بانسداد رئوي مزمن منذ سنوات، بالإضافة إلى تلقيها حقن تقلل المناعة، لأسباب أخرى، نظام العمل والعناية والخطوات العلمية وحتى المظهر العام، يدعو للفخر».

آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي

الجدير بالذكر، أنه كان آخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، في رمضان الماضي بجانب كلا من فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

نبيل الحلفاوي يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

وكان قد خرج نبيل الحلفاوي ليدافع بكل قوته عن فيلم «أصحاب ولا اعز»، الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أصحاب ولا أعز، كامل احترامي لكل الآراء، هي الحق الطبيعي للمتلقي الذي ينتهي إليه الأمر، له أن يرحب ويشيد أو يرفض ويستنكر أو حتى يقاطع من وما يشاء".

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة، وينتمي العمل لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

أبرز المعلومات حول نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي هو ممثل مصري، قام بالتمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أشهر أعماله "ثمن الغربة"، ودور محمد نديم في مسلسل رأفت الهجان ودور معلى قانون في مسلسل غوايش.