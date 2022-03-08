/684238/بمناسبة-اليوم-العالمي-للمرأة-ياسمين-عبد-العزيز-تحتفل-بانتصاراها-على-ظافر-عابدين-في-أبو-شنب

استعانت النجمة ياسمين عبد العزيز بمشهد لها من فيلم أبو شنب، لتحتفل باليوم العالمي للمرأة، وهي طريقة إحتفال مميزة وخفيفة الظل كما إعتاد الجمهور من ياسمين عبد العزيز، وهو فيلم من تأليف خالد جلال وإخراج يامح عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد إحتفال ياسمين عبد العزيز بطريقة مميز باليوم العالمي للمرأة

ياسمين عبد العزيز تضرب ظافر العابدين

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تضرب الفنان ظافر العابدين في فيلم أبو شنب، وكتبت عليه ما يعني: "يوم مرأة سعيد"، وشاركها المتابعين لحسابها الرسمي بإيموجز الضحك الكثير في التعليقات على هذا الفيديو، حيث يحب الجمهور على خفة ظل ياسمين عبد العزيز.

فيلم أبو شنب للنجمة ياسمين عبد العزيز

قدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة فيلم أبو شنب، الذي يحكي عن عصمت أبو شنب، ضابطة في جاهز الشرطة المصرية تعمل في إحدى الوظائف افدارية، وتسعى جاهدة إلى العمل كضابطة حقيقية والنزول لتنفيذ المأموريات الخاصة، إلى أن كل من يعلوها يرفضون ذلك، إلى أن أتت لزيارتهم مختصة في لجنة حقوق الإنسان، وقامت بالتحدث معها صراحةً فيما تريده، مما فاجء قياداتها، وعند السماح لها بالتدريبات القاصية للنزول إلى العمليات، فوجأت بالضابط الذي يقوم بدوره الفنان ظافر العابدين أنه يستهزء بها، مما أثار غيظها وأثبتت له جدارتها خلال التدريبات.

فيلم أبو شنب من تأليف خالد جلال وإخراج يامح عبد العزيز عام 2016

يُظهر فيلم أبو شنب كفاءة المرأة في عدد من المناصب التي لا يتخيلها الأخرين، ومدى الصعوبات التي تواجهها لكي تصل إلى هذه المناصب وتقوم بأداء دورها على أكمل وجه، والصعوبات ليست فطت ممن هم أعلى منها، بل من الذين يشاركونها الأزمة ويستهزئون بها، ورغم أن الفيلم يدور في إطار كوميدي، إلا أن له رسالة مهمة، يشارك النجمة ياسمين عبد العزيز في بطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، بيومي فؤاد، شيماء سيف، بدرية طلبة، محمد محمود وإيمان السيد، وهو من إخراج سامح عبد العيز وتأليف خالد جلال.