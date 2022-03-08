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وزيرة التضامن أمام البرلمان:إلغاء شرط الكشف الطبى لذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فى المرحلة الأولى  «فيديو وصور»

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/684237/وزيرة-التضامن-أمام-البرلمانإلغاء-شرط-الكشف-الطبى-لذوى-الإعاقة-المتقدمين-للحصول-على-بطاقة-الخدمات-المتكاملة-فى-المرحلة-الأولى- فيديو-وصور

شاركت د.نفين القباج وزيرة التضامن،بمناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدم من  النائبة إحسان شوقي، عن  "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

 

 

دوت الخليج

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ووجه  رئيس اللجنة عادل عبد الفضيل" الشكر لوزيرة التضامن على جهودها الكبيرة منذ توليها حقيبة الوزارة منذ 2019 ، مؤكدا أنها تقوم بأعمال قوية فيما دعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بتكاتف الجميع لمواجهة الزيارة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

 

بدورها قالت نفين القباج وزيرة التضامن، أن هناك الدولة تقر خلال المرحلة الحالية منظومة حماية اجتماعية من الطفل حتي المسن.وأشارت إلي أن الدولة لا تدعم بالنقدي فقط بل الدعم شامل سواء حياة كريمة وتوفير فرص عمل، موضحا أن هناك تطوير لعملية التأمينات وبالتحديد عملية الميكنة.واكدت أنه يتم تطوير المنظومة بأكملها، مشيرة إلي اكبر الفئات التي أثارت الجدل 148 فئة المعاش المبكر.

واكدت ان وزارة التضامن تعمل مع وزارة المالية وجهات اخري لمن تم تصفيتهم من أعمالها، ويتم تعويضها وعمل تأمين مع شركات التأمين واوضحت أنه لن يكون هناك موطن ليس  له تأمين صحي شامل، سواء لمن خرج معاش مبكر برغبته أو من تم تصفيتهم من أعمالهم.

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فى السياق ذاته قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، إن تكافل وكرامة تغطي قرابة الـ14 مليون أسرة، وجميعهم يستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل  وكرامة وأشارت "القباج" إلى أن تحديث بيانات تكافل وكرامة يحدث كل سنة لحوالي 30%، داعية النواب أن أي نائب لدي حالات تظلم يرسلها للوزارة وسوف تبحث الأمر، موضحة أن الأولوية للأكثر فقرا.

وزيرة التضامن أمام البرلمان:إلغاء شرط الكشف الطبى لذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فى المرحلة الأولى  

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وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة، ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك ٤ ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

فى سياق أخر قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، إن المرحلة الاولي من بطاقة الخدمات المتكاملة سوف يتم تسجيلها دون الكشف الطبي حتي نخفف العبء عن وزارة الصحة وأضاقت القباج: "وجدنا إقبال على بطاقات الخدمات المتكاملة، الأمر الذى دفعنا لقبول المرحلة الأولى دون كشف طبي من وزارة الصحة، وقد تم تسجيل 900 ألف حالة، وقد تم تسجيل الإعاقات الشديدة، سواء فقد البصر وفقد السمع وضمور العضلات"، موضحة أن وزارة الصحة تستطيع التعامل مع المرحلة الثانية، مشيرة إلي أنه تم تخصيص خط ساخن لهذه البطاقات.

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فى سياق أخر كشف الدكتور محمد ضاحي  رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه لا يوجد سقف لعلاج أي مواطن مصري، مشيرا إلي أن ما يزيد 69 مليون موطن مؤمن عليهم اي ما يزيد عن 70%  من أبناء الشعب المصري.

وأكد أن هناك مقترح لضم شباب الجامعات تحت مظلة التأمين، مؤكدين أنه يتم علاج المواطن تحت مظلة التأمين بشكل شامل سواء علاج أو تدخلات جراحية.

وزيرة التضامن أمام البرلمان:إلغاء شرط الكشف الطبى لذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة فى المرحلة الأولى  

 

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فى نهاية اللقاء أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل باستمرار الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم من خرجوا على المعاش قبل سن الـ60، فضلا عن تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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