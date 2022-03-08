مسلسلات شهر رمضان 2022.. فاي منصور تشارك في «Suits بالعربي» تعرف على دورها

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يشهد مسلسل «Suits بالعربي» إنطلاقه لعديد كبير من الوجوه الجديدة، حيث تشارك الفنانة الشابة فاي منصور فيه، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2022، كما يشارك في بطولتة عدد كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل دور الفنانة الشابة فاي منصور في مسلسل «Suits بالعربي» وذلك خلال السطور القادمة.

دور فاي منصور في مسلسل «Suits بالعربي»

وتقدم فاي خلال السباق الدرامي للمسلسل شخصية مصورة فوتوغرافية، والمسلسل مأخوذ عن النسخة الأمريكية، والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل «Suits بالعربي»

تدور أحداث المسلسل حول شركة محاماة كبرى تضم عددًا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر، الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدًا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

ويشارك في بطولة مسلسل «Suits بالعربي» كوكبة كبيرة من النجوم وهم آسر ياسين، وريم مصطفى، وتارا عماد، وأحمد داوود، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، ومصطفى درويش، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد، وإخراج مريم أحمدي.

البوستر الثنائي لمسلسل «Suits بالعربي»

وفي سياق متصل، تم طرح البوستر الثنائي للمسلسل خلال الأايم القليلة الماضية، وبالنسبة لشخصيات كلًا من أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل يظهروا بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت باكر ليخوضا تحديات صعبة لحل بعض القضايا التي تواجههم.

ومن الجدير بالذكر أنه تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل على تقييم 8.4 على موقع IMDb.

أعمال أحمد داود الفنية القادمة

وعلى صعيد آخر، ينتظر أحمد داود إطلاق فيلم جديد له يوم 13 المقبل في دور العرض السينمائية عقب انتهاء السباق الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة ذلك الفيلم، كلًا من: دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.