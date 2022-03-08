/684235/إمام-منصور-قانون-الهجرة-غير-الشرعية-يحمي-أولاد-مصر-من-شبح-الضياع-والغرق

علق النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وقال النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل بمجلس النواب:" أولا سعي القيادة السياسية لحسم هذا الملف لم يكن وليد اللحظة إذ كانت بداية الجهود المصرية في يونيو 2016، حيث استضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

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وتابع:" بعد إصدار وتفعيل القانون تكون مصر قد اتخذت عدة خطوات لتقدم نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية".

واستكمل:" لقد حافظت مصر على دعم اللاجئين داخليا، حيث التزمت بتوفير كافة الحقوق للاجئين الموجودين على أرضها".

إمام منصور: قانون الهجرة غير الشرعية يحمي أولاد مصر من شبح الضياع والغرق

وأكد النائب إمام منصور على الدور الإعلامي في المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والذي أصبح يمثل ركنًا أساسيًا في كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.