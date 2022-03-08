/684233/الأهلي-يصعق-بيراميدز-بثلاثية-ويعتلي-صدارة-الدوري-فيديو

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

https://twitter.com/AlAhlyInfo/status/1501274230247211009?s=20&t=K-Aws3fLHht_LO7xuCkUoQ

ثم حاول بعدها بيراميدز أن يتعادل وأضاعوا اكثر من كرة عن طريق فاجري لاكاي، وعبد الله السعيد الذي أصطدمت تصويبته في العارضع بأخطر فرص الفريق السماوي.

وطبق الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة وبالفعل نجح في إستغلال إندفاع لاعبي بيراميدز، وعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 86، من توصيبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز على ياسر شريف إكرامي.

محمد شريف يقتل المباراة

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.

هدف محمد شريف 😂😂😂🔥🔥 pic.twitter.com/f1xbD3S2bb — ᗩhᒪyEgYᑭT iNᖴO (@AlAhlyInfo) March 8, 2022

لتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي على بيراميدز بنتيجة 3/0، ليعتلي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

تشكيلة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

تشكيلة بيراميدز لمواجهة الأهلي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي