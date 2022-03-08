/684232/بأغنية-يا-واد-يا-تقيل-محمد-رمضان-يرد-على-انتقادات-حسين-فهمي

رد الفنان ومؤدي المهرجانات محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهها له الفنان القدير حسين فهمي، خلال ندوته الذي أقامها منذ أيام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بطريق الكباش، بطريقة مهذبة وثعبانية.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان على انتقادات حسين فهمي له

أعاد محمد رمضان نشر فيديو لحسين فهمي، فقال فيه: «في نوع من الفنانين بيستعرضوا نفسهم قدام الجمهور، هتلاقوه قاعد في الطيارة دلوقتي»، لترجح وسائل الإعلام المختلفة بأنه يقصد الفنان محمد رمضان، وعلق رمضان على الفيديو من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: «تقصدني أو متقصدنيش أنا بحبك»، ثم قام بتركيب مقطع فيديو قصير له على أنغام أغنية «يا واد يا تقيل».

زواج حسين فهمي من المطربة أنغام يثير الجدل

الجدير بالذكر، أنه أثير الجدل حول الفنان حسين فهمي في الأيام الماضية، بعدما انتشرت شائعات بزواجه من المطربة المصرية انغام، رغم فارق السن بينهما، ولكن كشفت الندوة التكريمية الخاصة بالفنان حسين فهمى، عن حضور زوجته الأولى ناهد محرم ، والتى عادت إليه بعد انفصاله عن السعودية رنا القصيبي، وهو ما يؤكد أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

محمد رمضان وحسين فهمي في السباق الرمضاني 2022

الجدير بالذكر أنه يشارك حسين فهمي في السباق الرمضاني 2022شقيقه مصطفى فهمي في مسلسل يحمل اسم «أولاد الهلالية»، هو دراما اجتماعية صعيدية مكونة من 30 حلقة، ويخوض بطولته كلا من عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، الفنان الشاب يزيد فروجة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

أما عن محمد رمضان فيشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «المشوار» بجانب الفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم، ويذاع على قناة dmc.