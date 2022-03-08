بعد نجاح أغنية مع نفسي.. رامي صبري ضيف برنامج أجمد 7 يوم الخميس

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تستضيف الإعلامية جيهان عبد الله النجم رامي صبري يوم الخميس الموافق 10 مارس، في برنامجها أجمد 7 على إذاعة نجوم إف إم 100.6، بعد نجاح أغنيته الأخيرة مع نفسي الذي تم طرحها مؤخرًا

دوت الخليج يرصد إعلان إذاعة نجوم إف إم عن حلقة رامي صبري يوم الخميس القادم في برنامج أجمد 7

رامي صبري في برنامج أجمد 7 مع جيهان عبد الله

نُشر الفيديو الإعلاني عن حلقة الفنان رامي صبري في برنامج أجمد 7 مع جيهان عبد الله يوم الخميس 10 مارس، من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة نجوم إف إم 100.6، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك على مدار ساعتين من أغاني رامي صبري، يتخللهم حديثه مع جيهان عبد الله عن كل جديد في حياته الفنية والشخصية.

رامي صبري يعلن عن حفلته القادمة

وأعلن رامي صبري عن حفله الغنائي القادم، يوم الجمعة 18 مارس في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، وذلك من خلال نشر البوستر الخاص بالحفل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب: "استنونا أنا وأخي وصديقي النجم رامي جمال وفرقة مسار إجباري المختلفة دائما على مسرح واحد يوم 18/3/2022.. علشان نهد الدنيا"، وعلق عليها رامي جمال وقال: "هيبقي يوم حلو بوجود فنان جامد زيك وفرقه مسار اجباري الشاطرين".

رامي صبري في برنامج معكم منى الشاذلي

ظهر الفنان رامي صبري يوم الخميس الماضي في برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على قناة cbc، وقام بغناء عدد من أغنياته الناجحة خلال الفترة الماضية، من بينهم أغنيته الجديدة مع نفسي، وأغنية حياتي مش تمام التي أداها أثناء دخوله للاستويو، وأيضًا غناها في ختام الحلقة.

تحدث خلال الحلقة عن أزمة وفاة شقيقه بعد إدمانه للمخدرات وهربه من مصحة خاصة لعلاج الإدمان، ووجه رسالة لكل الأسر التي تحتوي على شباب في سن المراهقة، وافنتباه لكل تفاصيلهم خاصة عندما تبدأ في التغيير، وحرص الأهل على صداقة أبنائهم منذ الطفولة؛ لتجنب الوصول لمراحل خطرة كالإدمان وغيره.

وحضرت زوجة الفنان رامي صبري معه أثناء اللقاء في برنامج منى الشاذلي، وحكت عن أول مرة ألتقيا فيها وكيف كان لمي كساب دور قوي في زواجهما.