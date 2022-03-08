/684229/محمد-شريف-وعمرو-السولية-يؤكدون-على-نتيجة-الفوز-على-بيراميدز-بالثلاثية

تقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف على بيراميدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد محمد شريف بالهدف الثالث في المباراة في شباك بيراميدز، في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع، من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية الجانب الأيسر من أقدام على معلول.

هدف محمد شريف 😂😂😂🔥🔥 pic.twitter.com/f1xbD3S2bb — ᗩhᒪyEgYᑭT iNᖴO (@AlAhlyInfo) March 8, 2022

سجل الدولي المصري عمرو السولية هدف المارد الأحمر الثاني في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أقصى الزاوية اليسري على شريف إكرامي.

وسجل مجدي أفشة الهدف في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

تشكيلة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

تشكيلة بيراميدز لمواجهة الأهلي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي.

و يحتل فريق الأهلي المركز الأول برصيد 28 نقطة بعدما خاض 10 مباريات فاز في 9 مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف ، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني براصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ويقترب من الخسارة الأولى وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.