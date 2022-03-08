/684228/ما-نجرب-حسام-حسن-وشريف-نبيل-الحلفاوي-يعيد-تشكيل-ماتش-الأهلي-وبيراميدز

يُذاع الآن مبارة تجمع الأعلي وبيراميدز، وتفاعل الفنان نبيل الحلفاوي مع المباراة بشكل محلوظ عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وكان خلال تغريداته يقوم ببعض التعديلات على تشكيل الماتش، وتفاعل معه متابعيه بشكل كبير.

دوت الخليج

نبيل الحلفاوي وماتش الأهلي وبيراميدز

تفاعل الفنان القدير نبيل الحلفاوي مع المبارة وأسفر عن ذلك إبداء رأيه في بعض التعديلات التي تخص التشكيل، وتفاعل معه متابعيه وتناقشوا حول تلك الأراء.

حيث كان رأيه: ما نجرب حسام وشريف مع بعض، بس لازم السولية ، ممكن مكان قفشة، مان نجرب حسام وشريف مع بعض. بس لازم السولية ، ممكن مكان قفشة.

وقال في تغريدة سابقة: أعتقد إننا محتاجين السولية في وسط الملعب.

تشكيلة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

تشكيلة بيراميدز لمواجهة الأهلي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي

معلومات عن نبيل الحلفاوي

ولد نبيل الحلفاوي يوم 22 أبريل 1947 وهو ممثل مصري يبلغ من العمر 74 عام، قام بالتمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أشهر أعماله ثمن الغربة، ودور محمد نديم في مسلسل رأفت الهجان ودور معلى قانون في مسلسل غوايش.

وله العديد من الأفلام، مثل: أفلام سري للغاية عام 2018- المشير محمد حسين طنطاوي، السفاح عام 2009- الدكتور حسن، الهروب إلي القمة عام 1996- همام عنتر زمانه عام 199.