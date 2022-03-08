/684226/طاقم-تحكيم-مباراة-الزمالك-والوداد-المغربي بإياب-دوري-الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي وسط جمهوره وعلى أرضه، بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

الزمالك بدوري الأبطال

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد البداية الغير جيده في أول 3 لقائات، بالتعادل مبارتين والخسارة في المواجهة الأخيرة أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

وفاز الزمالك بالأمس على نظيره الجونة بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز في أخر لقائات أسمة بيه الفنية، ليكون المدرب العام في جهاز فيريرا الفني.

تصريحات أحمد جلال إبراهيم

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف إم": "رئيس اللجنة القانونية هو شيء قانوني أو أوراق وعقود لاعبين يتم مراجعتها بواسطتنا قبل العرض على رئيس النادي أو مجلس الإدارة لمجرد المشورة والرأي".

وواصل: "وبالنسبة للجنة الرياضية العليا نفس الأمر وبالنسبة لأي إجراءات متعلقة بالمناقصات والأدوات الرياضة وشكوى مدربين أو لاعبين أو أولياء أمور".

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الأحداث الأخيرة بالقلعة البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول على قناة "الحدث اليوم": " مباراة الوداد هي الأخيرة لي في رئاسة الزمالك، عشان أبقى فاضي لتربية أحفادي والبقاء في بيتي، بالإضافة إلى قضايا محمود الخطيب المرفوعه عليا".