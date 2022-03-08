/684244/الرئيس-السيسي-يعود-إلى-الوطن-بعد-زيارته-للملكة-العربية-السعودية

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي ارض الوطن بعد زيارة سيادته الى المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك وفقا لما اعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

دوت الخليج جدير بالذكر أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض بصحبة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارته للمملكة هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين. وأقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صور لقاء الرئيس السيسي بالملك سلمان بالرياض اليوم مباحثات منفردة بين الزعيمين وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيدًا في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

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