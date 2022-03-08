أخبار مصرية

الرئيس السيسي يعود إلى الوطن بعد زيارته للملكة العربية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

/684244/الرئيس-السيسي-يعود-إلى-الوطن-بعد-زيارته-للملكة-العربية-السعودية

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي ارض الوطن بعد زيارة سيادته الى المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك وفقا  لما اعلنه السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

دوت الخليج

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي قام  بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض بصحبة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارته للمملكة

 

1ad2f63272.jpg

 

50761b3e85.jpg

 

95c3e6e692.jpg

 

410b0b51b3.jpg

 

8be0234993.jpg

 

هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وأقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

 

صور لقاء الرئيس السيسي بالملك سلمان بالرياض اليوم

8d5a5a0f17.jpg

 

da769d9362.jpg

 

1c0a936a14.jpg

 

ffc706b0f5.jpg

 

مباحثات منفردة بين الزعيمين

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيدًا في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يعود إلى الوطن بعد زيارته للملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا