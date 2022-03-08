/684241/خالد-عبد-الغفار-حل-المشاكل-الدراسية-للعائدين-من-أوكرانيا-ليس-هين-والقيادة-السياسية-مهتمة-بالأمر

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ازمة الطلاب العائدين من أوكرانيا بشأن مستقبلهم التعليمي بعد شن روسيا الحرب عليها ، موضحا انه يوجد ما يقرب من 66% من الطلاب العائدين من أوكرانيا يقومون بدراسة الطب البشري.

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ولفت عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة المذاع على فضائية القاهرة والناس انه منذ ما يقرب من عامين قام المجلس الأعلى للجامعات باجراء دراسة خاصة عن الطلاب المصريين في أوروبا، حيث قام بالتواصل مع الجامعات هناك واعتمد 7 جامعات في أوكرانيا.

خالد عبد الغفار: حل المشاكل الدراسية للعائدين من أوكرانيا ليس هين والقيادة السياسية مهتمة بالأمر

وتابع عبد الغفارأن النظم الدراسية تختلف من دولة لدولة ومن جامعة لأخرى موضحا انه يتم العمل على حل المشكلة بالنسبة للطلبة العائدين من الوكرانيا .

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار أن بعض الطلاب العائدين من أوكرانيا، لهم مشاكلهم الدراسية، وحلها ليست بالهينة ولكن القيادة السياسية تعمل على حل الموضوع وتوليه اهتمام كبير.