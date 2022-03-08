/684231/الحكومة-شحنة-قمح-روسية-تصل-مصر-هذا-الشهر

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موجة الغلاء وارتفاع الاسعار بالاليام الاخيرة موضحا أنه يوجد شكاوى من المواطنين وهذا الامر لا يتكره عقل.

دوت الخليج

وتابع سعد خلال مداخلىة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، ان موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية ،موضحا أن الحكومة لديها اليات ومخون استراتيجي تستيع من خلاله ضبط الأسعار .

الحكومة تكشف عن وصول شحنة قمح روسية لمصر هذا الشهر

وأكد على انه سيتم تطبيق آليات العرض والطلب وضخ كميات كبيرة من السلع بالاسواق حتى يكون العرض أكثر من الطلب بما يعيد ضبط الأسواق، مضيفا:” السكر الأرز والدقيق وكافة السلع الرئيسية لدينا منها مخزون استراتيجى كبير وسنعمل على إتاحتها في الأسواق".واستطرد نادر سعد على أنه سيكون هناك شحنة قمح روسية ستصل في شهر مارس الحالي وتم التعاقد علبيها”.

نقيب الجزارين: 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم ويوجد علامات أستفهام على هذا الأمر

جدير بالذكر أن يوسف البسومي، نقيب الجزارين، قد علق على ارتفاع اسعار اللحوم بما يقارب من 30 إلى 40 جنيه قائلا:" الذي يحدث في مصر حالة غير مسبوقة، ويوجد علامات استفهام على ارتفاع الاسعار".

وتابع سيد علي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفا:" اللحوم ارتفع سعرها بنسبة 30 إلى 40 جنيه وذلك ناتج عن جشع التجار".

وتابع البسومي أنه يوجد 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم وهذا الارتفاع غير مبرر حتى الان.

وأضاف يوسف البسومي، نقيب الجزارين :" احنا كشعب يجب ان نكون على قدر المسئولية في هذه الازمة.. لما أغلي سلعة على شخص هنشتري سلع اخرى مرتفة اسعارها وبالتالي هذا الامر غير مقبول.

نقيب الجزارين: 25 % ارتفاع في أسعار اللحوم ويوجد علامات أستفهام على هذا الأمر

ليرد عليه الإعلامي سيد علي:" الخسران في هذا الامر هو المواطن وليس غيره".

وتابع البسومي :" لازم نقف مع الشعب لان التجار هم من قامو برفع الاسعار على المواطنين، ويجب ان يكون هناك رقابة على من الدولة.

ونوه:" يجب مقاطعة التجار الذين يقومون برفع الأسعار .. احنا مش هنموت لو ما كلناش لحمة، وهو ما أيده الاعلامي سيد علي قائلا:" انا بحاول بقدر الامطان لو الحاجة غالية خليهم ياكلوها .. مش هنموت لو ما كلناش لحمة.. وقت الازمات يجب ان يكون هناك ضبط حتى لا يشتكي المواطن".