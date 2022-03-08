بعد الفوز بثلاثية في مرمي بيراميدز .. الأهلى ينتزع صدارة الدورى بأقدام أفشة والسولية وشريف

فوزًا غاليًا حققه النادي الأهلى على بيراميدز بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من ‏الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز، ليصبح أول فوز للمارد الأحمر تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى للنقطة 28 وينتزع صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 10 مباريات فاز في 9 مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثانى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

أحداث الشوط الأول

مع بداية الشوط الأول ضغط الأهلي واستحوذ على الكرة، وفى الدقيقة 9 كاد محمد مجدى أفشة أن يسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية متقنة من محمد هانى سددها أفشة من لمسة واحدة ومرت بجوار القائم الأيسر لشريف إكرامى.

وفى الدقيقة 14 تدخل إبراهيم عادل على محمد عبد المنعم بشكل خاطئ أدى لسقوط مدافع المارد الأحمر قبل أن ينهض ويستكمل المباراة.

وفى الدقيقة 18 اخترق محمد حمدى لاعب بيراميدز خط وسط الأهلى وسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى محمد الشناوى.

وتلقة محمد هانى لاعب الأهلى أول بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد تدخل على عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 20 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء بعد التدخل مع ياسر إبراهيم بدون كرة.

وفى الدقيقة 24 هدد على جبر مرمى الأهلى بكرة رأسية سددها بعد ضربة ركينة، وفى الدقيقة 26 فشل محمد شريف في السيطرة على كرة كانت ستجعله منفردًا بشريف إكرامى.

وفى الدقيقة 34 أخطأ أليو ديانج ليقطع إبراهيم عادل الكرة ويسدد كرة في شباك محمد الشناوى من الخارج، وفى الدقيقة 36 سقط رمضان صبحى بعد تدخل من أفشة الذى تلقى البطاقة الصفراء، وفى الدقيقة 44 سدد إبراهيم عادل كرة رأسية بعد تمريرة من الركنية مرت أعلى من مرمى الأهلى.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، كثف الأهلى الضغط ونجح محمد أفشة فى استغلال تمريرة خطأ من عبد الله السعيد أمام منطقة الجزاء وسجل منها هدف التقدم فى الدقيقة 47، بعدها كثف بيراميدز الضغط فى محاولة لإدراك هدف التعادل.

وفى الدقيقة 58 ضغط بيراميدز وسدد عبد الله السعيد كرة صاروخية ارتطمت فى القائم الأيمن لمرمى الشناوى، وارتدت لعمر جابر الذى سددها وارتطمت فى القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 60 خرج أحمد عبد القادر ودخل عمرو السولية بدلاً منه، وتلقى محمد عبد المنعم مدافع الأهلى البطاقة الصفراء بعد المسك بإبراهيم عادل، وتلقى فخرى لاكاى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 65 بعد تدخل على أليو ديانج.

وأجرى موسيمانى مدرب الأهلى التبديل الثانى فى الدقيقة 70 بخروج حمدى فتحى ونزول أيمن أشرف وخروج بيرسى تاو ونزول حسين الشحات، وفى الدقيقة 71 تصدى شريف إكرامى حارس بيراميدز لهدف محقق كاد أن يسجله الشحات من أول لمسة بعد دخوله أرض الملعب.

وفى الدقيقة 76 كاد فخرى لاكاى أن يسجل هدف التعادل لبيراميدز لولا تصدى محمد الشناوى، وفى الدقيقة 80 أهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة بقدمه اليسرى أعلى المرمى بكثير.

وأجرى إيهاب جلال التبديل الأول لبيراميدز بخروج عبد الله السعيد ونزول محمود وادى بدلاً منه، وفى الدقيقة 82 خرج أفشة ومحمد هانى ودخل كريم فؤاد وميكسونى.

وفى الدقيقة 84 سدد لويس ميكسونى كرة صاروخية مرت بجوار مرمى شريف إكرامى، وبعدها سدد محمد شريف كرة مرت بالجانب الأخر من المرمى، وفى الدقيقة 87 سجل عمرو السولية الهدف الثانى بتسديدة نموذجية، وفى الوقت بدل الضائع سجل محمد شريف الهدف الثالث.

تشكيل الفريقان

خاض الأهلى المباراة بتشكل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الهجوم.

فيما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.