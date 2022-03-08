نادر سعد : لدينا قمح يكفينا لنهاية العام وعرض سلع دون زيادة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزارء،"ما لدينا من مخزون استراتيجى لن يتأثر بأزمة روسيا وأوكرانيا خصوصا فى شهر رمضان، وتوفر السلع التى لم تشهد زيادات واعتاد المواطن على شرائها، والتاجر يحاول زيادة السلع المتواجدة عنده حتى يشترى السلع القادمة المرتفع أسعارها، وجميع المنافذ الحكومية القوات المسلحة تشهد أسعار مناسبة للمواطنين، ولو لاحظ وجود أشخاص يحتكروا سلع للتربح هذا ضد القانون ومخالف لقانون الدولة ويتم التعامل معه بالقانون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامجه حضرة المواطن، أنه لدينا حاليا مخزون من القمح يكفينا لنهاية العام حتى، لا نحتاج أى شحنات للقمح من الخارج، إن لم نتمكن من وصول أى من الشحنات هناك حيز ومدة طويلة لوجود منافذ أخرى لاستيراد القمح منها، لافتا إلى أنه لم يقع علينا أى ضرر فى حالة عدم وصول شحنات القمح من روسيا وأوكرانيا حتى نهاية العام.

وتابع : إن مجلس الوزراء وجه منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، لتوفير السلع بأسعار مناسبة ما قبل الزيادات، مضيفا أن الدولة تتدخل فى حالة وجود التلاعب بأسعار السلع فى السوق المصرية.