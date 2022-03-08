مجلس الوزراء: زيادة العرض أهم آليات ضبط الأسعار والأسواق

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الدولة مع استخدامها ما لديها من مخزون استراتيجي من السلع المختلفة وعملت على زيادة المعروض فمن ثم يمكن تحقيق التوازن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم يهدف إلى وضع آليات لإعادة الانضباط إلى الأسواق مرة أخرى.

وأوضح أن أهم آلية يمكن من خلالها ضبط الأسواق هو زيادة العرض، مؤكّدًا أن سوق تحكمه آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أنّ المستهلك إذا ما شعر بنقص وشيك أو محتمل في سلعة ما يزداد التكالب عليها ومن ثم يرتفع سعرها على الفور.

وتابع إنّ الحكومة تعمل على الأرض وتتابع ارتفاع الأسعار على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية وهو أمر ملموس.