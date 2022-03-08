متحدث الحكومة: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لاحتياجات شهر رمضان وما بعده

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تراعي أنّ شهر رمضان الكريم يشهد زيادة في الاستهلاك ومن ثم المزيد من التخزين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المخزون الاستراتيجي لن يتأثر بحالات تخزين، غير أنه: "المواطن غير مطلوب منه شراء سلعة ليس في حاجة إليها على الأقل في فترة شهر رمضان".

وجدّد التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع حاليًّا يكفي لاحتياجات شهر رمضان وما بعده