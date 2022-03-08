عاجل- بيان مصرى سعودى حول زيارة الرئيس السيسى للمملكة

جدة - نرمين السيد - وأكد الجانبان أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.

وفيما يلى نص البيان الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية:

«فى إطار ما يجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما، وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 5 / 8 / 1443هـ وقد استقبله أخوه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى مطار الملك خالد الدولى بالرياض، وقد اصطحب للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية فى الديوان الملكي».

«وفى جو سادته روح المودة والإخاء الذى يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مصر، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات فى كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تناولا مستجدات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وفى الشأن السياسى، «أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات فى كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى البلدين الشقيقين والمنطقة».

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، كما أكدا أهمية العمل العربى المشترك ودور جامعة الدول العربى فى إطار تدعيم آليات العمل العربى المشترك وفى حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولى.

مشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.

وأكد الجانبان أن الأمن العربى كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهى مسئولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان فى إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد الجانبان رفض أى محاولات لأطراف إقليمية للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقى والمذهبى، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما فى هذا الصدد.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدى لأى تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية فى تهديد الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضى عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا فى المجال العسكرى وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وفى الشأن اليمنى؛ أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن الدولى رقم (2216).

ونوه الجانب المصرى بمبادرة المملكة العربية السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى الشقيق، ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولى القرار (2624) لعام 2022م الذى صنف فيه مليشيا الحوثى جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثى الإرهابية، كما أشاد الجانبان فى الوقت ذاته بالدور الكبير الذى يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى الشقيق.

وفى الشأن العراقى، أعرب الجانبان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر فى مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية.

وفى الشأن السودانى، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية وبما يسهم فى الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، والتنويه بدور الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونى تامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية، وحماية وحدة الصف بين جميع مكوناته وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء.

وفى الشأن اللبنانى أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضى اللبنانية وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون لبنان منطلقا لأى أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التى تزعزع أمن واستقرار المنطقة وأن لا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات.

وفى الشأن السورى، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسى للأزمة فى سوريا يحقق تطلعات الشعب السورى ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية فى الشأن السورى التى تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعى، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممى الخاص بسوريا.

وفى الشأن الليبى، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى (ليبى ليبى)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أى إملاءات أو تدخلات خارجية. وأكد الطرفان أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وثمنا فى هذا السياق إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبى الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابى عليها. كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فى مدى زمنى محدد تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى. كما أكدا ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة فى عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.

وأكد الجانب السعودى دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، كما يحث إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.

عبر الجانب المصرى عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى، كما أكد الجانب المصرى رفضه أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار فى أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية فى أفغانستان.

كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدى وفعال مع الملف النووى والصاروخى لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وجهودهما المشتركة فى إطار عمل المركز الدولى لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفى الجانب الأمنى والعسكرى، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمنى القائم بين البلدين، ورغبتهما فى تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وأكد الطرفان على خطورة السلوك الإيرانى العدائى تجاه دول المنطقة وخطر امتلاك النظام لأسلحة الدمار الشامل على المنطقة والعالم، وأن أى اتفاق دولى بهذا الخصوص لا بد أن يتم بمشاركة دول المنطقة، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار المليشيات الحوثية الإرهابية فى تهديد الملاحة البحرية وأنه لا يمكن التغاضى عن امتلاك هذه المليشيات لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان على حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا فى المجال العسكرى وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وفى الشأن الاقتصادى والتجارى، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ورؤية مصر 2030م، كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها فى العديد من القطاعات المستهدفة بما فى ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقارى والزراعة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية فى البلدين، كما أوضح الجانبان حرصهما على تسهيل أى تحديات تواجه استثماراتها فى كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون فى مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، وعلى أهمية رفع مستوى سياحة اليخوت وتسهيل مرورها عبر قناة السويس من خلال عدد من المبادرات بين الجانبين، وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين والذى يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر، وأكدا أهمية استمرار العمل على تطويره من خلال انتظام عقد مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

وفى مجال الطاقة والتغير المناخى، رحب البلدان بتوقيع ترسية مشاريع الربط الكهربائى والتى جرت فى شهر أكتوبر من عام 2021م، والتطلع للاستفادة من هذه المشاريع فى التبادل التجارى للطاقة الكهربائية وزيادة المحتوى المحلى فى هذه المشاريع بما يخدم مصالح البلدين، كما رحبت المملكة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأعربت عن ثقتها فى نجاحها فى استضافة هذه المناسبة، وأكدت على أهمية التعاون المستمر للوصول لحلول شاملة وأجندة تدعم مصالح الدول النامية، وتعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية.

ورحبت مصر بإطلاق المملكة لمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة فى مجال التغير المناخى من خلال تطبيق منهج الاقتصاد الدائرى للكربون، وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع البترول والغاز، بما فى ذلك من خلال تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه وبناء الخبرات.

كما رحب الجانبان ببحث سبل التعاون بينهما فى مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات فيما يتعلق بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات فى مجال مشروعات الهيدروجين. كما أكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون فى عدد من المجالات ومنها كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى فى قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية فى تطبيقات متنوعة فى المجال الصناعى والإنشائى، وتطوير المحتوى المحلى بالمساهمة فى تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية فى مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلى، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى وكذلك بحث فرص التعاون فى مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمختصين فى كافة أنشطة الصناعة البترولية.

كما أكد الجانبان أولوية موضوعات التكيف وتعزيز القدرة على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وكذلك من خلال الإدارة المستدامة للموارد والمناطق الساحلية. كما اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها والتزاماتها فى إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.

وفى الجانب التعليمى، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمى والتعليمى بين البلدين الشقيقين إيمانا منهما بأن التعليم أساس لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، ومحرك رئيس للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، كما أكد الجانبان على أهمية توسيع التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث والابتكار، وتشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية فى البلدين الشقيقين، وشدد الجانبان على ضرورة دعم استمرارية التعليم فى أوقات الأزمات وتوفير تعليم شامل وعالى الجودة للجميع.

وفى الجانب الصحى، أعرب الجانبان عن عزمهما فى تعزيز التعاون القائم بينهما فى مجالات الصحة وتشجيع استكشاف فرص جديدة خاصة فى مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار فى القطاع الصحى، والصحة الرقمية وغيرها من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الطرفان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة التهديدات والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية مثل المعاهدة الدولية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، ومبادرة تسريع أدوات مكافحة (كوفيد-19) (ACT-Accelerator).

وفى الشأن الرياضى والسياحى والاجتماعى والثقافى، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتطويره وإقامة برامج مشتركة فى مجالى الرياضة والشباب.

وأكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون فى المجال السياحى وتنمية الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة والتى تعود بالنفع على القطاع السياحى وتنميته. ويشتمل التعاون الثقافى بين البلدين على المشاركة فى الفعاليات والمعارض الثقافية لكل بلد، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافى خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادى، كما أعرب الجانب المصرى عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولى 2030، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية لديها القدرات والإمكانات الكافية لإقامة نسخة مميزة من معرض إكسبو الدولى بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة فى هذا الحدث العالمى.

وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثانى المملكة العربية السعودية.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن أطيب تمنياتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصرى الشقيق دوام التقدم والرقى.