القباج تشارك فى إطلاق برنامج «عاملة شغل» لتمكين المرأة اقتصاديًا (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى الجلسة النقاشية حول إطلاق برنامج "عاملة شغل" الذى يهدف إلى تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة فى سوق العمل، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.





ينفذ المشروع من خلال شركة "بيبسيكو مصر" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز"، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتنمية قدرات الطالبات والخريجات الجدد لتأهيلهن لدخول سوق العمل من خلال تنفيذ عدة ورش عمل وتدريب لمدة 8 شهور بدءًا من شهر مارس الحالى حتى نوفمبر المقبل فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وأسيوط، وذلك على اربعة مراحل.

تتضمن المرحلة الأولى إكساب الطالبات والخريجات المهارات اللازمة فى المجال التنافسى، ثم تأتى المرحلة الثانية وتختص بالتدريبات التقنية وزيارات المصانع، ثم المرحلة الثالثة وتشمل تصميم معسكر تدريبى للتوظيف لمحاكاة مكان العمل.

كما ستتيح شركة بيبسيكو مصر خلال المرحلة الرابعه الفرصة لـ 50 مشاركة للانضمام لبرنامج التدريب الصيفى فى أقسام سلسلة التوريد والمبيعات داخل مصانعها الـ 9، مع تقديم فرصة للتوظيف بالشركة فى حالة تفوقهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المرأة هى الحياة، موجهة التحية لعظيمات مصر، كما أطلق عليهم رئيس الجمهورية فى المواقع والطبقات كافة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بالعديد من الملفات، منها النساء، فالوزارة تتعامل مع كثير من النساء فى الريف والمناطق المطورة والسيدات المنتجات، وكذلك القائمات على المجتمع المدنى.

وأضافت القباج أن الوزارة تتعامل مع الطفلة منذ الألف يوم الأولى فى حياتها وحتى بلوغها سن المعاش، مشددة على أن الوزارة تنتهج منهج التمكين والدمج بين المنهج الاقتصادى والاجتماعى معا، خاصة أن التمكين الاقتصادى محورى لتمكين المرأة، مشددة على أن الوزارة أخذت عهدا على نفسها بالإكثار من الحضانات فلديها 26 ألف حضانة على المستوى وجار تنفيذ 4 آلاف أخرى ، حيث تم الانتهاء من ما يزيد على ألف حضانة،خاصة أن الحضانة تمنح المرأة وقتًا أكبر للعناية بحياتها، كما أنها تساهم فى تطوير الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن التمكين الاقتصادى هو إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم فى تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على أن الشمول المالى مهم كذلك للمرأة لدمجها فى سوق العمل ، حيث تقدم الوزارة قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم توجيه 2.4 مليار جنيه لـ360 ألف مشروع متناهى الصغر، خاصة أن التمكين الاقتصادى يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح وتكون أكثر نموًا وتطويرًا ، كما تعمل الوزارة أيضًا على السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.

حضر الجلسة الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى، ونيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، ويوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، ودينا المفتى مؤسس إنجاز مصر والفنانة نيللى كريم سفيرة البرنامج.

الجدير بالذكر أن برنامج "عاملة شغل" يعمل على تمكين الطالبات الجامعيات وحديثات التخرج ودعمهن فى عدة مجالات منها المبيعات وسلسلة التوريد وبناء القدرات التقنية والشخصية لدخول سوق العمل.