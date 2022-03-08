/684224/روجينا-تطرح-البوستر-الدعائي-لمسرحية-يا-ألعب-يا-أغلس-تعرض-بهذا-الموعد

طرحت الفنانة المتألقة روجينا، البوستر الدعائي لمسرحيتها الجديدة «يا ألعب يا أغلس»، التي من المقرر أن تشارك بها زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فاعليات موسم الرياض السعودي.

دوت الخليجيرصد البوستر الدعائي لمسرحية روجينا في موسم الرياض السعودي

وتعرض مسرحية يا ألعب يا أغلس في يوم 10 مارس المقبل، في موسم الرياض السعودي، ويجمع العمل عدد من نجوم الفن ونجوم مسرح مصر إذ يتولى الفنان أشرف زكي إخراجها، أم عن التمثيل فيخوضه كلا من روجينا، ومصطفي خاطر، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، وويزو، و محمد ثروت،وغيرهم.

روجينا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل كيد حريم

من ناحية أخرى، تستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل خليجي مصري بعنوان «كيد حريم»، يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.

وتصبح روجينا بعد ذلك زوجة الأب لهدى (الممثلة السعودية خلود محمد)، وتتصف علاقتهما بكيمياء خاصة وتسودها "الإفيهات"، لإنها الوحيدة التي تتكلم معها بلهجة مصرية، وروجينا تناديها دائما بالفاشلة، وتكون أيضا زوجة الأب بالنسبة للممثل الكويتي محمد الحداد، المتزوج ضمن الأحداث من الفنانة هنادي الكندري، ويحاول مع أختيه عمل مكائد لها.

آخر أعمال روجينا السينمائية

هذا وشاركت الفنانة روجينا في بطولة فيلم مربع برمودة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت ومن بطولة مصطفى خاطر، هنا شيحا، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد جمعة وعايدة رياض ودينا ونهى رأفت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين كما ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الكوميديا.