/684221/تشكيل-مباراة-بايرن-ميونخ-وسالزبورج-بإياب-دور-الـ-16-بدوري-الأبطال

تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وسالزبورج في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيل فريقه المباراة، والتي يدخل فيها الطرفين بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: هيرنانديز، ساؤول، بافارد.

خط الوسط: كومان، موسيلا، كيميتش، جنابري.

خط الهجوم: ليروى ساني، ليفاندوفسكي، توماس مولر.

تشكيل سالزبورج النمساوي أمام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: كون.

خط الدفاع: كريستنسن، سوليت، ووبر، أولمر.

خط الوسط: كابالدو، كامارا، سيوالد.

خط الهجوم: أدامو، أرونسون، أديمي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

انتهت أحداث مباراة ريد بول سالسبورج وبايرن ميونخ، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأخر بايرن ميونخ في نتيجة المباراة ليتقدم أصحاب الأرض سالسبورج في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر اللقاء، عن طريق تشوكو بويكي أدامو.

عاد بايرن ميونخ بهدف التعادل بعد تأخرة في النتيجة طوال أحداث المباراة، في الدقيقة التاسعة والثمانون، عن طريق كينجسلي كومان، من خلال هجمة منظمة يسكنها كومان الشباك في النهاية.

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.