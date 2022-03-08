/684220/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-وإنتر-ميلان-يدخل-بكل-قوته

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول مع إنتر ميلان في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيل فريقه المباراة، والتي يدخل فيها الطرفين بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام انتر ميلان

أدريان، كيليهر، ميلنر، كيتا، جوميز، هندرسون، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، لويس دياز، أوريجي، إليوت.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليفربول:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، أرتورو فيدال، بروزوفيتش، تشان هاكان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، أليكسيس سانشيز.

بدلاء إنتر ميلان أمام ليفربول

جاليارديني، فيتشينو، دجيكو، رانوكيا، روبن جوسينس، خواكين كوريا، كورادز، ديماركو، دانيلو دامبروزيو، ماتيو دارميان، كايسيدو، يونوت رادو.

حقق ليفربول الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين دون رد، على الأراضي الإيطالية، ليضع بطل إيطاليا تحت ضغط في لقاء اليوم.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل في 3 مواجهات بدوري أبطال أوروبا، نجح الريدز في الفوز بالثلاث مباريات.

فيما سجل الريدز في شباك انتر ميلان خمس أهداف، بينما لم يصل إنتر ميلان إلى شباك ليفربول.

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي