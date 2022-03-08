/684218/مبحنلهاش-رسالة-مصطفى-حجاج-للمرأة-في-يومها-العالمي

وجه الفنان مصطفى حجاج رسالة السيدات تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر مارس، إذ احتفل به بطريقته الخاصة، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد احتفال مصطفى حجاج بيوم المرأة العالمي الذي يحل اليوم الثلاثاء

ونشر مصطفى حجاج مقطع فيديو لأغنيته الشهيرة «مبحنلهاش»، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق عليه، كاتبا: «في اليوم العالمي للمرأة احب اقولها مبحنلهاش»، مرفقا هشتاج اليوم العالمي للمرأة.

نجوم الفن يحتفلون باليوم العالمي للمرأة

الجدير بالذكر أنه إلى جانب مصطفى حجاج حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، فكتبت شيرين عبد الوهاب: «كل سنة وكل ست قوية ومثابرة وصامدة، كل سنة وكل ست محققة حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة، فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنتِ القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وأنتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوى».

في حين كتبت لطيفة: «هي دي المرأة اللي ممكن تقول كل ما هو صعب في الحياة فا المرأة هي اقوى واحدة و اضعف واحدة في نفس الوقت قوية ومسامحة و عندها عزيمة .. مربية اجيال .. كل عام وكل امراه تخلق من الضعف قوه بالف خير …. كل عام و كل امرأة قوية وضعيفة بألف خير يوم المرأة العالمي».

وشاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها على إنستجرام بذكريات ومواقف صعبة مرت بها وأخرى جيدة، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وكل امرأة بخير.. بشارك معاكوا بالصور دي عشان أقولكوا أني في الفترة دي عرفت قد ايه أنا قوية، عديت بأيام صعبة وكمان كان فيه أيام جميلة.. المرأة لا تعرف اليأس وقد أي تحديات خصوصًا لما يكون في تشجيع من نساء حواليها".

أحدث أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن أخر أعمال المطرب مصطفى حجاج، أغنية «سنين» كما مؤخرًا أغنية ياباي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على موقع اليوتيوب، وتخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان محمد النادي وتوزيع جلال الحمداوي.