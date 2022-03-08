/684216/هاقولك-سر-رامي-عاشور-يطرح-أحدث-أعماله-الغنائية-عبر-يوتيوب

أعلن المطرب رامي عاشور بطل العالم في لعبة الإسكواش عن طرح أغنيته الجديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الذي شوق الجمهور لها منذ أيام، واتت بعنوان هاقولك سر.

دوت الخليج يرصد طرح رامي عاشور أغنيته الجديدة على موقع يوتيوب

رامي عاشور يطرح أغنية جديدة باسم هاقولك سر

طرح الفنان ولاعب الإسكواش المعروف رامي عاشور أغنية بعنوان هاقولك سر، وروج لها من خلالا حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال الأيام الماضية، أغنية هاقولك سر من كلمات وألحان وإنتاج رامي عاشور نفسه، ميكس وماستر ماهر صلاح.

شكر خاص للفنانة نيللي كريم

كتب رامي عاشور على أغنيته الجديدة شكر خاص لعدد من الأشخاص الذين ساندوه في خروج هذه الأغنية، وكانت أولهم النجمة نيللي كريم، وجاء بعدها أخوه هشام عاشور زوج نيللي كريم.

زواج شقيق رامي عاشور من نيللي كريم

الجدير بالذكر أنه قامت نيللي كريم إقامة عقد قرانها خلال العام الماضي، من مدرب الأسكواش هشام عاشور، شقيق بطل الأسكواش والمغني رامي عشور، وظهروا الثلاثة سويًا في حلقة خاصة مؤخرًا من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة cbc.

كلمات أغنية رامي عاشور هاقولك سر

هقولك سر أنا حبي ليك كان حب العمر

ولقيت معاك ايام بتمر اجمل ليالي

في عمري أنا بس أنت اخذت قرار يا عنيد

يا سيدى أنا حر أبعد أقرب

ولا أغيب او حتى أروح وأحب جديد

هعيش حياتي براحتى أنا ويا رب دايما تبقى سعيد

وأنا مش حفكر في اللي اتقال

ولا أقول ولا أعيد ولا هشغل بال

ولا باقي عليك ولا حتى سؤال

وده مين وده فين كده عال العال

ما قلنا كتير وسمعنا ياما وياما كلام

ورسمنا بحر من الأحلام وبقالنا اكثر من سنة

لو سألوا بنقول كله تمام مفيش تغيير

وقرار بعادك عادي أكيد أنا بس كنت بشوفه بعيد

لكن احنا فعلا مش لبعض ما انا أصلي زيك بردو عنيد

وأنا مش هفكر في اللي اتقال

ولا أقول ولا أعيد ولا هشغل بال

ولا باقي عليك ولا حتى سؤال

وده مين وده فين كده عال العال