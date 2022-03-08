/684215/بدء-التشغيل-التجريبي-لوحدة-مناظير-الجهاز-الهضمي--لأول-مرة-داخل-مستشفي-دكرنس-العام

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بقسم الباطنة العامة بمستشفى دكرنس العام، مؤكداً أنه تم مناظرة أول حالة منظار جهاز هضمي اليوم لسيدة تبلغ من العمر 68 عاما كانت تعاني من التهابات شديدة وقرح بالمعدة وهي مريضة كبد وتعاني من السكر والضغط كما اطمئن سيادته على الحالة الصحية للسيدة.

وفي سياق آخر التقتت كاميرا “دوت الخليج” بسيدة تدعى “صبحية”، والتى أخذت تروى قصتها مع مهنتة “ لحام الحديد”، فى بادئ الأمر لم تكن مدركة ما تقدمه وما مدى أهميته، ربما كان هذا سراً من أسرار نجاحها، “أنا مش شايفة إنى بقدم حاجة غريبة.. وبشتغل المهنة دى عشان جوزى”، عبارة بدأت بها الست “صبحية” حديثها لنا، مشيرةً إلى أنها تعمل فى هذه المهنة منذ 20 عاماً برفقة زوجها، موضحةً أنها تعلمت منه أصول مهنة لحام الحديد.

توقفت فجأة عن الحديث، ربما كان فى ذاكرتها شيئاً ما، ثم عادت ببساطتها المعهودة لتقول: “زوجى اطرد من محله بسبب البلدية.. وفضلنا 25 سنة فى الشارع”، ذكرت الست “صبحية” معاناتها والتى دفعتها لافتراش الطريق، مشيرةً إلى أنها مرت بأزمة كبيرة بعد طرد زوجها من المحل الخاص به ولكنها فضلت أن تقف بجواره لتكون هى الداعم له فى مشوار الحياة، فتقول: دعمته ووقفت جنبه.. ولما توفى وقفت فى الشغل مكانه”، أكدت الست “صبحية” أنها مستمرة فى عملها بسبب ذكرى زوجها، على الرغم من صعوبة الأمر، أيضاً لم يكن العائد منها كبير ولكنها تتمسك بتلك المهنة إحياءً لذكرى زوجها.

الست صبحية تعمل فى مجال لحام المعادن

“عندى 3 عيال ونفسي أشوفهم دكاترة جامعة” بعد فترة بسيطة قامت خلالها بنسيج أحد مصنوعاتها، عادت إلى الحديث بهذه الأمنية، لتقول: بشتغل عشان عيالى، والرزق بتاع ربنا، ونفسي يكونوا دكاترة فى الجامعة، قطعت الحديث مجدداً انصرفت لتباشر ما كانت تقوم به.

بابتسامة تملآها الرضا أكملت الست “صبحية” حديثها قائلة: “رغم الظروف السعبة بنقول الحمد لله، وأنا مش محتاجة حاجة من حد”، وتابعت حديثها قائلة: أعيش مع ولادى فى غرفة واحدة وراضية والحمد لله.