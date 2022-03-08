/684214/الأهلي-وبيراميدز-يتعادلان-في-شوط-أول-مثير

انتهى الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إنتظارشوط اللقاء الثاني وتغييرات كلا الفريقين.

تشكيلة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

تشكيلة بيراميدز لمواجهة الأهلي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي.

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.