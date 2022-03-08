/684213/النائب-محمود-هشام-توشكى-الإحتفال-بيوم-الشهيد-تأكيدا-على-وفاء-القوات-المسلحة-لشهدائها-الأبرار

تقدم النائب محمود هشام توشكى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزيرالدفاع والإنتاج الحربي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

دوت الخليج

محمود هشام توشكي يهنئ القوات المسلحة بيوم الشهيد

وأكد النائب محمود هشام توشكى، أن الاحتفال يأتي تأكيدًا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معانى الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القرمي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

وجاء مشروع القانون بعد عرض النائب إبراهيم المصرى لتقرير اللجنة مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .