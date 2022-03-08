حملت سفاحاً وتخلصت منه بمساعدة والدها.. أمن الدقهلية يضبط سيدة تخلصت من رضيعها فى كيس بلاستيك

/684208/حملت-سفاحا-وتخلصت-منه-بمساعدة-والدها-أمن-الدقهلية-يضبط-سيدة-تخلصت-من-رضيعها-فى-كيس-بلاستيك

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك، بسلم إحدى العمارات السكنية بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، بالعثور على طفل حديث الولادة مكتمل النمو داخل كيس بلاستيك بسلم إحدى العمارات.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود طفل، داخل كيس بلاستيك وملفوف بقطعة قماش، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الطفل الى إحدى مؤسسات دور الرعاية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري وضبط مرتكبي الواقعة، وبتشكيل فريق بحث تحت إشراف رئيس المباحث الجنائية توصلت الجهود الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من مريم.ا.ش 16سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، وتقيم مدينة طلخا، ووالدها إ.ش.

ضبط مرتكبي الواقعة وتسليم الطفل لدار رعاية

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى في محضر الشرطة، بأنها نشأت بينها وبين أحد الأشخاص ويدعى أحمد.م.ح “20 سنة” علاقة عاطفية وتقدم لخطبتها إلا أن والدها رفض، وتطورت تلك العلاقة إلى وجود حمل وعقب إنجابها استعانت بوالدها، والذي ألقى الطفل بإحدى العمارات السكنية بمساكن العاملين بكهرباء طلخا. تم ضبط المتهم الثالث وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهمة الأولى والثاني بكفالة قدرها ألف جنيه لكل منهما.

مصرع شاب غرقاً بسبب انقاذه فتاة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقًا في محافظة الدقهلية أثناء محاولته إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في ترعة المنصورية المارة من أمام مدينة المنصورة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها إلى منزله في قرية سرسو البرامون مركز المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفن الجثة.

وتلقي مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب في ترعة المنصورية من أمام مقابر جديلة عندما حاول إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه الترعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى ومباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان الواقعة، وتمكنتِ القوات من انتشال الجثة، وتبين أنه شاب يدعى محمد أحمد الديسطي، وشهرته بكار، 24 سنة من عزبة سريو البرامون مركز المنصورة، ولقي مصرعه غرقًا.