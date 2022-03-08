/684223/مايا-مرسي -الإرادة-السياسية-صادقة-في-رؤيتها-للمرأة-باعتبارها-جزء-لا-يتجزأ-من-الجمهورية-الجديدة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن العصر الحالي شهد تحول كبير للمرأة المصرية موضحة أنه تم تحقيق احلام العديد من السيدات، ونرى الأن المرأة على منصة القضاء ويتم تمكينها في كافة المجالات والقطاعات.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفة:” لدينا أكثر من 200 نائبة في مجلس النواب والشيوخ، وهذا الأمر غير مسبوق، موضحىة ان التشريعات أنصفت المراة بكافة المقاييس”.

مايا مرسي: الإرادة السياسية صادقة في رؤيتها للمرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة

ولفتت انه يتم الاحتفال بالمراة هذ اليوم في شموخ وفخر، مؤكدة أن جهود الدولة في دعم المرأة غير مسبوقة على الاطلاق.

وأكملت انه يوجد اقتناع بالمرأة وبدورها الكبير حيث ان الارادة السياسية صادقة في رؤيتها للمراة بانها جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة.

انتصار السيسي تهنئ السيدات باليوم العالمي للمرأة

وهنأت السيدة انتصار السيسي، زوجة رئيس الجمهورية، سيدات مصر في كل مكان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يحتفل به العالم اليوم 8 مارس.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة».

وتابعت: تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة.