/684212/باحث-سياسي-الدول-العربية-من-المناطق-التي-ستتأثربالأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن الأزمة الروسية الاوكرانية، أصبحت الشغل الشاغل للعالم، لافتا إلى أن تأثيرات الأزمة تطول بلدان عديدة فى مناطق جغرافية مختلفة ومنها المنطقة العربية، مؤكدا أن لابد أن يكون هناك تباحث من الدول العربية حول التأثير الناتج عن هذا الحرب على المنطقه العربيه.

دوت الخليج تدعيات الأزمة الروسية الاوكرانية وأشار الدكتور محمد عز العرب، خلال مداخلة تليفونية فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد الذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفي،أن ارتفاع سعر النفط نتيجة لتصاعد هذه الأزمة، موضحا إنه انطلاق من هذا المنظوردعت مصر لعقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأزمة وتداعياتها على المنطقة العربية. وأضاف الدكتور محمد عز العرب أن هناك مواقف مشتركة بين البلدين مصر والسعودية حول مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف وبالأخص محاربة جماعة الأخوان الارهابيه حيث أن رؤية السعودي المنظور أن جماعة الاخوان يشكلون خطرا ع المنطقة العربية ولا يمكن احتوائهم.

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