قائمان مرمى الشناوى ينقذان الأهلى من تعادل بيراميدز بعد 60 دقيقة.. فيديو

مرت 60 دقيقة من عمر مواجهة الأهلى وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من ‏الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز، ومازال الأهلى متقدمًا بهدف سجله محمد أفشة فى الدقيقة 47.

مع بداية الشوط الأول ضغط الأهلي واستحوذ على الكرة، وفى الدقيقة 9 كاد محمد مجدى أفشة أن يسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية متقنة من محمد هانى سددها أفشة من لمسة واحدة ومرت بجوار القائم الأيسر لشريف إكرامى.

وفى الدقيقة 14 تدخل إبراهيم عادل على محمد عبد المنعم بشكل خاطئ أدى لسقوط مدافع المارد الأحمر قبل أن ينهض ويستكمل المباراة.

وفى الدقيقة 18 اخترق محمد حمدى لاعب بيراميدز خط وسط الأهلى وسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى محمد الشناوى.

وتلقة محمد هانى لاعب الأهلى أول بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد تدخل على عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 20 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء بعد التدخل مع ياسر إبراهيم بدون كرة.

وفى الدقيقة 24 هدد على جبر مرمى الأهلى بكرة رأسية سددها بعد ضربة ركينة، وفى الدقيقة 26 فشل محمد شريف في السيطرة على كرة كانت ستجعله منفردًا بشريف إكرامى.

وفى الدقيقة 34 أخطأ أليو ديانج ليقطع إبراهيم عادل الكرة ويسدد كرة في شباك محمد الشناوى من الخارج، وفى الدقيقة 36 سقط رمضان صبحى بعد تدخل من أفشة الذى تلقى البطاقة الصفراء، وفى الدقيقة 44 سدد إبراهيم عادل كرة رأسية بعد تمريرة من الركنية مرت أعلى من مرمى الأهلى.

مع بداية الشوط الثانى، كثف الأهلى الضغط ونجح محمد أفشة فى استغلال تمريرة خطأ من عبد الله السعيد أمام منطقة الجزاء وسجل منها هدف التقدم فى الدقيقة 47، بعدها كثف بيراميدز الضغط فى محاولة لإدراك هدف التعادل.

وفى الدقيقة 58 ضغط بيراميدز وسدد عبد الله السعيد كرة صاروخية ارتطمت فى القائم الأيمن لمرمى الشناوى، وارتدت لعمر جابر الذى سددها وارتطمت فى القائم الأيسر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الهجوم.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانى مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز، الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

والتقى الأهلى وبيراميدز فى 12 مباراة سابقة، بواقع 10 بالدورى و2 بالكأس، وكل منهما فاز 4 مرات وحسم التعادل نتيجة أربعة لقاءات، طيلة 12 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز، وبدا واضحا التفوق الهجومى لأبناء القلعة الحمراء، حيث سجل لاعبو الأحمر 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.