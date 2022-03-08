البابا يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي حظي بثقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيينه مؤخرًا في هذا المنصب الرفيع، وهنأه قداسة البابا متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

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