مستغلا خطأ عبدالله السعيد .. أفشة يسجل هدف التقدم للأهلي ضد بيراميدز.. فيديو

سجل محمد مجدي أفشة هدف التقدم للأهلي في مرمى بيراميدز في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز، واستغل أفشة خطأ عبد الله السعيد في استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ومراوغة لاعبين وتسديدها في الشباك.

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ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي، علي لطفي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وكريم فؤاد وحسام حسن وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود وحيد ولويس ميكيسوني، بينما خرج من القائمة طاهر محمد ومحمد محمود ومصطفى شوبير.

ويتكون تشكيل بيراميدز من، شريف إكرامي في حراسة المرمى، عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي في خط الدفاع، نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل في خط الوسط، فخري لاكاي في خط الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد فتحي - أسامة جلال - إيريك تراوري - محمد صادق - حسين السيد - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - محمود وادي.