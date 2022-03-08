المجلس القومى للمرأة يشكر السيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرتى " دوى" ، و"نورة"

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها مبادرتى " دوى" ، و"نورة" اللذين اطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قري حياة كريمة ..جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح .

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